إصابة لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة بفيروس كورونا

وكالات (صدى):
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الجمعة أن مسحة اللاعب كريم بنزيمة جاءت ايجابية في اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد.
وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت عن اتفاق نادي ريال مدريد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بشأن تجديد عقده مع الفريق، حتى عام 2023، وسيتم الإعلان عن التجديد رسميًا في الوقت المناسب.
وأوضحت أن كريم بنزيما هو المهاجم المفضل للمدرب الجديد كارلو أنشيلوتي أيًا كان من سيأتي، حيث سيبدأ المهاجم الفرنسي عامه الثالث عشر في ريال مدريد وهو يضمن أنه مُهاجم المنتخب بالإضافة إلى ذلك يضمن مستقبله في مدريد.