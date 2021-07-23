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"الزكاة والضريبة" توضح حالات الهبة المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

منذ 16 ساعة
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"الزكاة والضريبة" توضح حالات الهبة المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة الزكاة وضريبة والجمارك أن الهبة تستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة، وذلك رداً على سؤال ورد للهيئة جاء فيه:" بيت باسم امي لو نقلته باسمي هل عليه ضريبة؟.

وأوضحت الهيئة أن الاستثناء يشمل الزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يجاوز ربع تركة الموصي

وأشارت إلى أنه يتعين تسجيل العقار من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية قبل إتمام عملية الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل وذلك من خلال الرابط .

 

العقار
هيئة الزكاة وضريبة والجمارك
الهبة
ضريبة التصرف

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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