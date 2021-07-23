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العفو الدولية: الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز

منذ 4 ساعات
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العفو الدولية: الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز

وكالات (صدى):
أفادت منطمة العفو الدولية أن الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز

وأوضحت وسائل ‏إعلام إيرانية أن القوات الخاصة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ، ما أسفر عن وقوع قتيل في "أعمال شغب" في محافظة لورستان غرب البلاد

يذكر أن الاحتجاجات في إيران لم تعد مقتصرة على عرب الأحواز الذين خرجوا رفضا لسياسات نظام الملالي الرامية لقطع المياه عنهم.

وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في إيران، من بينها العاصمة طهران، بالإضافة إلى مناطق الأقليات في في شرق البلاد وغربها، وذلك لأسباب عدة منها تدهور الأحوال المعيشية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ 42 دقيقة
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد ..

حصار

تجويع

اضطهاد

استعباد

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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