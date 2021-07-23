العفو الدولية: الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز

وكالات (صدى):
أفادت منطمة العفو الدولية أن الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن القوات الخاصة أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين ، ما أسفر عن وقوع قتيل في "أعمال شغب" في محافظة لورستان غرب البلاد
يذكر أن الاحتجاجات في إيران لم تعد مقتصرة على عرب الأحواز الذين خرجوا رفضا لسياسات نظام الملالي الرامية لقطع المياه عنهم.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في إيران، من بينها العاصمة طهران، بالإضافة إلى مناطق الأقليات في في شرق البلاد وغربها، وذلك لأسباب عدة منها تدهور الأحوال المعيشية