ضمك يضم اللاعب الجزائري هلال سوداني

طلال الغامدي (صدى):
وقعت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع عقدًا احترافيًا مع اللاعب الجزائري هلال سوداني لينضم إلى صفوف الفريق الكروي الأول لكرة القدم.
وأوضحت إدارة النادي أن التوقيع جاء بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم الأستاذ محمد الراشد والمدير الفني السيد كريسمير ريزيتش بمقر إقامة الفريق بسلوفينيا.
ويملك هلال سوداني سجلا حافلا بالتجارب الكروية، حيث سبق له تمثيل فرق فيتوريا غيماريش البرتغالي، ودينامو زغرب الكرواتي، ونونتينغهام الإنجليزي, وأولمبياكوس اليوناني, قبل أن يلعب للفتح السعودي الموسم الماضي.