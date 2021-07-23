نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الداخلية في برقية تهنئة لخادم الحرمين: نفذنا خطة الحج بشكل تكاملي وباحترافية عالية

منذ 16 ساعة
1991
1
وزير الداخلية في برقية تهنئة لخادم الحرمين: نفذنا خطة الحج بشكل تكاملي وباحترافية عالية

مكة المكرمة (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1442 هـ.

وقال الوزير في برقية فيما يلي نصها: سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أدام الله عزكم.. أتشرف بأن أرفع للمقام الكريم باسمي ونيابة عن كافة المشاركين في أعمال موسم الحج لهذا العام 1442هـ التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

كما يشرفني سيدي أن أتقدم للمقام الكريم بأسمى آيات العرفان على ما تقدمونه -رعاكم الله- لجميع الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن من رعاية كريمة وتوجيهات سديدة، وضعت سلامة وأمن الحاج أولاً، والتي أثمرت بفضل الله وتوفيقه عن نجاح موسم حج هذا العام رغم الظروف الاستثنائية العصيبة بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا وتحوراته على مستوى العالم.

وأضاف "سيدي.. تم بفضل الله وضع كافة الخطط، ( الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية) منذ وقت مبكر -أخذًا بالدروس المستفادة من موسم الحج الاستثنائي للعام الماضي 1441هـ-، وتنفيذها بشكل تكاملي وباحترافية عالية من قبل رجال الأمن بالمشاركة مع إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى وفق آلية دقيقة ومحكمة تضمنت إيضاح رحلة الحجاج بشكل شمولي، وإدارة حركتهم منذ وصولهم إلى مكة المكرمة.

وخلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة، وأثناء تنقلاتهم وأدائهم لمناسكهم؛ وذلك بالاستفادة من التقنيات المتقدمة، وبما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها لمواجهة الجائحة حيث لم يشهد حج هذا العام -ولله الحمد- ما يعكر صفو الحجيج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية."

وزير الداخلية
خادم الحرمين
الحج
تهنئة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ 13 ساعة
في سكون الليل تذكرت جهودكم جميعا فدعوت الله لكم بثلاث

صحة وسعة وسعادة يا عبدالعزيز

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ 8 دقائق 1127
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 20 دقيقة 1163
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ ساعة 497
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1239
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1701
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1377
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1335
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 559
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 4 ساعات 4018