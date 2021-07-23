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الأمير تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية "بناء" بنصف مليون ريال

منذ 9 ساعات
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الأمير تركي بن محمد بن فهد يعايد أيتام ويتيمات جمعية "بناء" بنصف مليون ريال

ابراهيم المتعب (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة بالشرقية معايدة للأيتام الذين ترعاهم الجمعية، حيث ساهم سموه بمبلغ 500 ألف ريال عيدية لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتأتي هذه اللفتة الإنسانية المعتادة من سموه بهدف رسم السعادة على وجوه الأيتام وإدخال السرور على نفوسهم في العيد.

يذكر أن جمعية بناء لها العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية للأيتام إضافة إلى الخدمات التي تقدمها خلال عيد الأضحى المبارك ومن ضمنها توزيع أكثر من ٢٥٠ أضحية بتكلفة تجاوزت ٤٣٠ ألف ريال، وبلغ عدد الأسر المستفيدة ٥٠٠ أسرة.

عيد الأضحى
الأمير تركي
وزير الدولة
جمعية بناء

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ ساعة
توت بلدي يا سمو الأمير .. حفظك الله

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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