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احمد عزيز مستشارا إعلاميا للمهرجان العربي للإعلام السياحي

منذ يوم
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احمد عزيز مستشارا إعلاميا للمهرجان العربي للإعلام السياحي

سعيد العجل (صدى):
اصدر رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب الدكتور ابراهيم ابو ذكري قرارا بتعيين الاعلامي احمد عزيز من المملكه العربية السعوديه مستشارا إعلاميا للمهرجان العربي للإعلام السياحي والذي يقام تحت مظله المنتجين العرب.

َواكد ابوذكري : ان القرار جاء بناء علي توصية الفنان عبدالله العامر أمين عام المهرجان العربي للإعلام السياحي وبناء علي أهمية تنشيط ودعم المهرجان العربي للإعلام السياحي بكوادر مشهود لها بالكفاءة والتطوع لخدمة القضايا القومية والمجتمعية.

ويُعد الاستاذ عزيز من الاعلاميين البارزين حيث بدأ العمل كصحفي منذ عام ٢٠٠١ بكتابه عده مقالات في صحف محليه سعوديه مثل عكاظ والجزيره وعمل مراسلا ومحررا في عده صحف محليه وخليجيه وعربيه ،وعمل احمد عزيز مستشارا إعلاميا للمنظمه العربيه للسلام والتنميه ومستشارا إعلاميا لعده صحف محليه وعربية وسفير الإعلام العربي بالسعوديه من قبل هئيه سفراء العالم العربي وحضر عدد من المؤتمرات والقمم الخليجيه والعربيه والإسلامية والدولية وكرم من عده جهات محليه وعربيه واسلامية ويعمل حاليا مالك ومدير عام مؤسسه ” سهم” الصحفيه الالكترونيه.

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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