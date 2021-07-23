نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان

منذ ساعة
2743
3
وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان

الرياض (صدى):
نعت أسرة الشملان وعدد من النخب الثقافية، الكاتبة والأديبة شريفة الشملان، التي توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقالت منيرة الشملان نجلة الراحلة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله ورحمته ارتقت امي وحبيبتي شريفة الشملان الى رحمة الله تعالى، استودعها الله الذي لا تضيع ودائعه، رحمها الله رحمة واسعة وكتبها من الصديقين وجبرنا في مصابنا ورزقها الفردوس الأعلى.

وكانت الابنة نشرت يوم السبت الماضي، مقالاً في صحيفة ”الجزيرة“ المحلية، التي تنشر فيها والدتها مقالاً أسبوعياً، كشفت فيه عن معاناة والدتها ووالدها عبدالله الشملان من تداعيات كورونا، قبل أن تعلن وفاتها مساء الأربعاء.

يشار أن شريفة الشملان حاصلة على شهادة البكالوريوس في الصحافة من كلية الآداب، وتدرجت في المناصب من أخصائية اجتماعية حتى وصلت إلى منصب مدير عام الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية، كما أسست الشملان مكتب حقوق الإنسان النسائي بفرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية وعملت به لثلاث سنوات.

وشاركت الراحلة في العديد من البحوث والدراسات، منها التعليم والطبابة قديماً، والخدمات المقدمة في وكالة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطويرها، البرامج المميزة بالجمعيات الخيرية النسائية.

وفاة
كورونا
المرض
شريفة الشملان

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 4
منذ 56 دقيقة
رحلت وبقية عملها ان كان خير او ان كان شر
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10014
منذ 47 دقيقة
ربنا يرحم الزميلة و الاخت و الصديقة وبرحمها رب العالمين و يسكنها الجنه و يصبر اهلها
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 77
منذ 21 دقيقة
الله يرحمها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلسم الروح
اكيد عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية ومنعهم من الدخول فصدرت منهم هذه التصرفات الغير لائقة
سعيد الهلالي
انت الغلطان اخذ تامين 1000 ريال على الاقل. وقتها يتادب تلك الهمج. الذين ما يستحتون.
بلسم الروح
الله يكفي المسلمين من شرها واذاها
بلسم الروح
زمن الطيبين
بلسم الروح
الله يرحمها

أخر الأخبار

إصابة لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة بفيروس كورونا
إصابة لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة بفيروس كورونا
منذ 28 دقيقة 1476
النمر: أسلوب حياة سائقي التاكسي والشاحنات يعرضهم لأمراض القلب
النمر: أسلوب حياة سائقي التاكسي والشاحنات يعرضهم لأمراض القلب
منذ 38 دقيقة 1503
لاعب الجودو الجزائري نورين ينسحب من الأولمبياد بسبب منافس إسرائيلي
لاعب الجودو الجزائري نورين ينسحب من الأولمبياد بسبب منافس إسرائيلي
منذ 43 دقيقة 1655
"الزكاة والضريبة" توضح حالات الهبة المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
"الزكاة والضريبة" توضح حالات الهبة المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
منذ 58 دقيقة 1601
العفو الدولية: الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز
العفو الدولية: الأمن الإيراني استخدم أسلحة آلية وبنادق في فض احتجاجات الأحواز
منذ ساعة 1655
ضمك يضم اللاعب الجزائري هلال سوداني
ضمك يضم اللاعب الجزائري هلال سوداني
منذ ساعة 1678
أهم فوائد ثمار الجريب فروت
أهم فوائد ثمار الجريب فروت
منذ ساعة 1789
وزير الداخلية في برقية تهنئة لخادم الحرمين: نفذنا خطة الحج بشكل تكاملي وباحترافية عالية
وزير الداخلية في برقية تهنئة لخادم الحرمين: نفذنا خطة الحج بشكل تكاملي وباحترافية عالية
منذ ساعة 1681
وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان
وفاة الكاتبة الصحفية شريفة الشملان
منذ ساعة 2743
تطورات جديدة بشأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز
تطورات جديدة بشأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز
منذ ساعتين 1396