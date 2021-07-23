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أهم فوائد ثمار الجريب فروت

منذ 16 ساعة
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أهم فوائد ثمار الجريب فروت

متابعة - أميرة خالد (صدى):
أفادت الجمعية الألمانية للتغذية أن تناول ثمار الجريب فروت صباحا له فوائد عظيمة تعود على الصحة بالنفع، فضلا عن المساعدة في إنقاص الوزن.

وقالت الجمعية الألمانية أن تناول الثمرة الحمضية في الصباح يساعد على الاستيقاظ بسرعة، كما أنه يدعم الجسم في إنتاج هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة والمسؤول عن بداية اليوم بحالة مزاجية جيدة.

وأشارت دراسة من مجلة ميتابوليزم أن تناول نصف ثمرة الجريب فروت قبل الوجبة بنصف ساعة يساعد على خفض نسبة الدهون في البطن والكوليسترول بشكل مستدام، مبينة أن البكتين الليفي غير القابل للهضم الموجود في الجريب فروت يعزز الهضم ويسرع الشعور بالشبع والامتلاء عن طريق الانتفاخ في المعدة، وهو ما يساعد على تقليل الكمية المتناولة من الطعام، كما أن المحتوى العالي من البوتاسيوم يساعد على تخلص الجسم من السموم.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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