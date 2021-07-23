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تطورات جديدة بشأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز

منذ 5 ساعات
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تطورات جديدة بشأن حالة الفنانة دلال عبد العزيز

القاهرة (صدى):
كشفت مصادر داخل المستشفى التي تعالج فيه الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز ، أن كثرة جلوسها في المستشفى يمكن أن تؤثر على صحتها، وهناك علامات على ذلك خاصة في مدى استجابتها للأطباء، والذي يسبب قلقا بينهم.

وقالت المصادر أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية في الأيام الثلاثة الأخيرة بدأت تسوء، والرئة مرتبطة لديها بالأكسجين وما زالت بحاجة إلى الأكسجين، لافتة إلى أن حركتها صعبة جدًا، مضيفة أنه حتى هذه اللحظة فإن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعرف خبر وفاة زوجها، وهناك تشديد على عدم معرفتها بأي أخبار حتى لا تحدث مضاعفات لها إثر سماع الخبر، بحسب الوطن المصرية.

وأضافت مصادر طبية أن أسرة الفنانة دلال عبد العزيز دائمة التواجد داخل المستشفى، وحالتهم النفسية أيضًا "صعبة"، مشيرًا إلى إصرارهم من إدارة المستشفى على الاهتمام بحالة الفنانة دلال عبد العزيز، والتشديد على عدم تداول أخبار تخصها، أو بث مواد مسجلة والبعد عن أي أخبار تؤدي لمضاعفات عليها.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ ساعة
الحمد لله على كل حال

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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