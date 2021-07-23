دراسة حديثة تتوصل لسبب انتشار سلالة "دلتا" بشكل أسرع من غيرها

وكالات (صدى):
فسرت دراسة حديثة عن السبب الذي يجعل سلالة متحور "دلتا" من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تنتقل بشكل أسرع من السلالات الأخرى.
وأوضحت أن العلماء توصلوا إلى أن سلالة متحور "دلتا" تصنع نسخاً أكثر من نفسها داخل أجسامنا بمعدل أسرع، وعندما قارنوا العشرات من حالات الإصابة بمتحور "دلتا" بالسلالات التي ظهرت في وقت مبكر من الجائحة، وجدوا أن المرضى الذين يعانون منه لديهم أحمال فيروسية أعلى بمقدار ألف و260 مرة.
وقال عميد كلية الصحة العامة بجامعة براون: أشيش جها، إن هناك كمية كبيرة من الفيروس موجودة، والمصابون لديهم مثل هذه الأحمال الفيروسية العالية، ويمكنهم إصابة الأشخاص خلال فترات زمنية قصيرة - خمس دقائق، سبع دقائق، وبالنسبة للأشخاص غير المطعمين، فإنهم يصابون بالتعرض للفيروس لفترة أقصر بكثير.