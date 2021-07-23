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النفط يحتفظ بمكاسبه وسط تفاؤل بعودة الطلب

منذ 17 ساعة
1872
النفط يحتفظ بمكاسبه وسط تفاؤل بعودة الطلب

وكالات (صدى):
احتفظ النفط بمعظم المكاسب التي حققها لمدة ثلاثة أيام متتالية، ليتداول اليوم الجمعة فوق 73 دولارًا للبرميل، وسط تفاؤل بأن الطلب المتزايد سيضيّق سوق الطاقة العالمية.

وشهد سعر خاما برنت وغرب تكساس الوسيط انخفاض بنسبة 0.4%، لكن الخام الأميركي ما زال يتداول فوق 71 دولاراً، بعد ارتفاعه بأكثر من 8% في الجلسات الثلاث السابقة.

ويبدو أن الأسعار لم تتغير كثيرًا على مدار الأسبوع، بعد أن استعادت معظم خسائر يوم الاثنين، عندما انخفض النفط الخام بسبب القلق من انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا الذي من شأنه أن يحد من الاستهلاك، في وقت يستعد تحالف أوبك+ لإضافة المزيد من الإمدادات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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