النفط يحتفظ بمكاسبه وسط تفاؤل بعودة الطلب

وكالات (صدى):
احتفظ النفط بمعظم المكاسب التي حققها لمدة ثلاثة أيام متتالية، ليتداول اليوم الجمعة فوق 73 دولارًا للبرميل، وسط تفاؤل بأن الطلب المتزايد سيضيّق سوق الطاقة العالمية.
وشهد سعر خاما برنت وغرب تكساس الوسيط انخفاض بنسبة 0.4%، لكن الخام الأميركي ما زال يتداول فوق 71 دولاراً، بعد ارتفاعه بأكثر من 8% في الجلسات الثلاث السابقة.
ويبدو أن الأسعار لم تتغير كثيرًا على مدار الأسبوع، بعد أن استعادت معظم خسائر يوم الاثنين، عندما انخفض النفط الخام بسبب القلق من انتشار متغير دلتا لفيروس كورونا الذي من شأنه أن يحد من الاستهلاك، في وقت يستعد تحالف أوبك+ لإضافة المزيد من الإمدادات.