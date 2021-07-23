بالفيديو.. محترف الأهلي الجديد باولينيو يوجه كلمة للجماهير

ماجد محمد (صدى):
وجه لاعب النادي الأهلي الجديد البرازيلي باولينيو، كلمة لجماهير الفريق، وذلك عقب التعاقد معه لينضم الى قائمة خط وسط الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.
وقال باولينيو:" سعيد جدا بانضمامي للنادي الأهلي أتمنى أن اراكم قريبا.. وشكرا لكم على كل شيء قدمتموه لي ولعائلتي، اراكم قريبا سنقاتل معا".
وكان باولينيو فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الصيني نتيجة عدم قدرته على العودة إلى الصين بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وقد ارتبط اسمه مؤخرا بعدد من الأندية البرازيلية والأوروبية والعربية.