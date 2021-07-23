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بالفيديو.. محترف الأهلي الجديد باولينيو يوجه كلمة للجماهير

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. محترف الأهلي الجديد باولينيو يوجه كلمة للجماهير

ماجد محمد (صدى):
وجه لاعب النادي الأهلي الجديد البرازيلي باولينيو، كلمة لجماهير الفريق، وذلك عقب التعاقد معه لينضم الى قائمة خط وسط الفريق ابتداءً من الموسم المقبل.

وقال باولينيو:" سعيد جدا بانضمامي للنادي الأهلي أتمنى أن اراكم قريبا.. وشكرا لكم على كل شيء قدمتموه لي ولعائلتي، اراكم قريبا سنقاتل معا".

وكان باولينيو فسخ عقده بالتراضي مع ناديه الصيني نتيجة عدم قدرته على العودة إلى الصين بسبب الإجراءات الدولية لمكافحة جائحة كورونا، وقد ارتبط اسمه مؤخرا بعدد من الأندية البرازيلية والأوروبية والعربية.

 

الأهلي
التعاقد
باولينيو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15144
منذ 29 دقيقة
كلمتك خليها للهلال
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 2523
منذ 28 دقيقة
بعد ما شاب ودوة الكتاب

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أحدث التعليقات

طرقي
كلام ابو عبدالرحمن مضبوط .. ما شفنا تلفيات في الموضوع بس بعثرة بقاياهم وهم ليس في مكان عام يكون يحق عليهم تنظيفه ، بل...
د محمد ماجد بخش
الطاعة شفاعة للطائع .. وهذول شكلهم ماخذينها الحياة سفسطة
العدناني
تعلق بهم حق المسيكين وحق السوق والحق العام ولو أنا من المتسوقين لأرفع عليهم دعوة ترويع أبنائي كذلك
برنس
احسن قلع الله هذى العينه
ابو عبد الرحمن
شي طبيعي انهم ماينظفونها هم تاركين بيتهم ودافعين مبلغ حتى ماينظفوها ويبقى بيتهم نظيف وهل كنت مواجرها لينظفونها لك ويعطونك اجار يفترض وجود عامل...

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