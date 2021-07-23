راندا البحيري توجه رسالة مؤثرة لوالد حلا شيحة: "دموعك وجعتلي قلبي"

القاهرة (صدى):
حرصت الفنانة راندا البحيري، على توجيه رسالة للفنان التشكيلي أحمد شيحا، والد الفنانة حلا شيحة، وذلك بعد إعتراضه على تصريحات إبنته الأخيرة
وقالت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام "بعد كل اللي حصل واللي اتقال والتضامن من قِبَلنا مع نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، وُجب عليّ تقدير وشكر هذا الرجل العظيم الفنان أحمد شيحة".
وتابعت: "عايزة أقوله حضرتك على رأسي، وأنا بحترمك جدا وبحبك بجد وشكرًا لوقوف حضرتك مع الفن والفنانين ومُقدرة جدًا موقف سعادتك ودموعك الغالية وجعتلي قلبي، أنا أم وعارفة وحاسه بيك جدا، وربنا يطمنك عليها وعلى عيلتك كلها، وأتمنى ليكم يارب كل حاجة حلوة كلكم أنت وعائلتك المصونة".
وأضافت: "آسفة لو كنت حادة في ردي على بوست ابنتك الفنانة اللي حبيتها من صغري، وكنت طول عمري بحب رقتها وشكلها الجميل ونقائها.. ولا زلت أتمنى لها كل خير يارب.. ربنا يسعدها ويهديها للأصلح لها ولأولادها اللهم آمين".
وأثارت الفنانة حلا شيحة، ضجة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أيام قليلة، بعد ان هاجمت الفنان تامر حسني، واعترضت على طرح كليب يجمعهما من ضمن أحداث الفيلم، وعلق والدها الفنان أحمد شيحة في مداخلة هاتفية منتقدا تصريحات ابنته.