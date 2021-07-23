بالفيديو.. حفل زفاف عريس عمره 11 عام بالعراق يثير ضجة

بغداد (صدى):
أحدث حفل زفاف لطفل لا يتجاوز عمره الـ 11 عامًا، في العاصمة العراقية بغداد، ضجة وجدلا واسعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عقد قرانه قبل أيام قليلة، على طفلة في عمر الـ12 عامًا.
وأظهر مقطع فيديو حفل زفاف الطفل الذي يدعى «سجاد»، وهو من سكان منطقة البلديات شرقي بغداد، مع أمه إلى جانب عدد كبير من أقاربه، وفقًا لسكاي نيوز
وقالت والدة الطفل خلال الفيديو "أردت أن أزوجه وهو صغير لكي أفرح بأطفاله قبل أن أموت وأربيهم بيديّ" فيما يقول سجاد أن الزواج شيء جميل وأنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج يخسر عمره.