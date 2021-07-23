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بالفيديو.. حفل زفاف عريس عمره 11 عام بالعراق يثير ضجة

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. حفل زفاف عريس عمره 11 عام بالعراق يثير ضجة

بغداد (صدى):
أحدث حفل زفاف لطفل لا يتجاوز عمره الـ 11 عامًا، في العاصمة العراقية بغداد، ضجة وجدلا واسعا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن عقد قرانه قبل أيام قليلة، على طفلة في عمر الـ12 عامًا.

وأظهر مقطع فيديو حفل زفاف الطفل الذي يدعى «سجاد»، وهو من سكان منطقة البلديات شرقي بغداد، مع أمه إلى جانب عدد كبير من أقاربه، وفقًا لسكاي نيوز

وقالت والدة الطفل خلال الفيديو "أردت أن أزوجه وهو صغير لكي أفرح بأطفاله قبل أن أموت وأربيهم بيديّ" فيما يقول سجاد أن الزواج شيء جميل وأنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج يخسر عمره.

التعليقات

ابو محمد
ابو محمد عدد التعليقات : 250
منذ ساعة
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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