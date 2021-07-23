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يعقوب الفرحان حديث الجمهور بسبب مسلسل بندر بن سرور

منذ ساعتين
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يعقوب الفرحان حديث الجمهور بسبب مسلسل بندر بن سرور

متابعة - أميرة خالد (صدى):
تداولت أنباء عن انطلاق مسلسل يحكي قصة الراحل "بندر بن سرور" وتوقعات بأن يقوم الفنان"يعقوب الفرحان" بدور البطولة، فيما لم يتم تأكيد أي معلومات حول المسلسل والجهة المنتجة.

وتصدر هاشتاق الفنان "يعقوب الفرحان" قائمة الترند في تويتر ورجح المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون يعقوب الفرحان هو بطل العمل في حال تم إنتاجه، وذلك بسبب نجاحه الباهر في تأدية شخصية مسلسل "رشاش" والذي يعرض في الفترة الحالية.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الهاشتاق، وجاء في التعليقات: "يعقوب كويس بس يشوف له شخصية ثانيه غير بندر سرور يغير عن العتبان مثل قصة أخو عنقاء بطل من أبطال جنودنا البواسل ومافيها إثارة فتن ",وقال متابع: "يعقوب الفرحان افضل ممثل خليجي سعودي يجسد الشخصيات باحتراف روعه اتمنى كل الشخصيات يقوم فيها يعقوب الفرحان بصراحة يعطي الشخصيه حقها وجمالها إلى الإمام يعقوب".

ويعد بندر بن سرور العتيبي واحداً من أشهر شعراء العامية ذلك راجع الى عدة أمور من أهمها الظروف التي عاشها وعايشها الشاعر التي كان لها الدور الأكبر في تشكيل شخصيته وصقل موهبته الشعرية، إضافة إلى ما يتوافر عليه شعره من جزالة في اللفظ وقوة العبارة وسهولة في الحفظ، الأمر الذي جعل شعره قريباً جداً من متذوقيه وعشاقه.

التعليقات

محمد
محمد عدد التعليقات : 1
منذ 42 دقيقة
وش فيك على العتبان يا يعقوب وش السالفة 😂😂

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أحدث التعليقات

ابو وليد
وليش تاجرها لبدو
ابو وليد
وليش تاجرها لبدو
ابو وليد
الخ نايف الشيباني -- كل العالم يعني الرازيل وايطاليا والدب القطبي بعد يعرف -- اثاريهم عالميين يكفي ان النصر عندهم
محمد
وش فيك على العتبان يا يعقوب وش السالفة 😂😂
حبظلم الاثول
الحارس الامن من الافضل يكون عنده جهاز خاص ابلاغ الاداره العامه تشوف حل مع هؤلاء العبيد السكارى خمور كحول عساهم الكورونا تشيلهم

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