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أضرار الإسراف في تناول الأفوكادو

منذ 19 ساعة
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أضرار الإسراف في تناول الأفوكادو

أميرة خالد (صدى):
يحظى الأفوكادو بالعديد من الفوائد الصحية؛ إذ تحتوي على كثير من الألياف والعناصر المغذية، ويمكنها المساعدة على تحسين الهضم، تقليل الكوليسترول وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومع أن الأفوكادو مصدر غني بالفيتامينات، الألياف والدهون الصحية، فهو أيضا غني بالسعرات الحرارية، حيث يحتوي على أكثر من 20 غراما من الدهون، وتقدر كمية الدهون التي يوصى بتناولها يوميا ما بين 44 إلى 77 غراما يوميا، فان الإفراط في تناول الدهون أمر يمكن أن يسهم في زيادة الوزن.

كما يسفر الإفراط في تناول الأفوكادو عن بعض الآثار الجانبية غير الجيدة، فلكونها مصدر غني بالدهون والسعرات الحرارية، فان تناولها بكثرة قد يؤدي لزيادة الوزن، قد يتسبب في حدوث مشاكل بالجهاز الهضمي، فمع أنها تحتوي على ألياف، فإنها تحتوي كذلك على بوليولات (وهي كربوهيدرات صغيرة السلسلة) يمكن أن تُسَبِّب انتفاخات، غازات وإسهالا، ويمكن أن تتسبب في حدوث اضطرابات بالمعدة عند تناولها بكميات كبيرة.

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الأفوكادو

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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