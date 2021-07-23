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صورة لطيفة لطلاب الثانوية التجارية بجدة قبل 40 عام

منذ 3 ساعات
1074
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صورة لطيفة لطلاب الثانوية التجارية بجدة قبل 40 عام
جدة
طلاب
خبر في صورة
صورة معبرة
الثانوية التجارية

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 77
منذ 19 دقيقة
زمن الطيبين

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أحدث التعليقات

بلسم الروح
اكيد عدم تقيدهم بالإجراءات الاحترازية ومنعهم من الدخول فصدرت منهم هذه التصرفات الغير لائقة
سعيد الهلالي
انت الغلطان اخذ تامين 1000 ريال على الاقل. وقتها يتادب تلك الهمج. الذين ما يستحتون.
بلسم الروح
الله يكفي المسلمين من شرها واذاها
بلسم الروح
زمن الطيبين
بلسم الروح
الله يرحمها

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