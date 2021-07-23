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الهلال يخطط لضم مارتينيز و "براغا" يحدد قيمته

منذ 19 ساعة
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الهلال يخطط لضم مارتينيز و "براغا" يحدد قيمته

نواف السالم (صدى):
يخطط نادي الهلال التعاقد مع لاعب براغا البرتغالي، فابيو مارتينيز، لينضم إلى صفوف الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت صحيفة مايس فوتبول البرتغالية إن إدارة براغا ستوافق على بيع اللاعب نظير 5 ملايين يورو وأن اللاعب لديه عروض من أكثر من ناد منها الهلال.

وكان اللاعب يلعب مع الشباب الموسم الماضي وكان أحد أفضل لاعبيه حيث بجيد في مركز لاعب الوسط المهاجم ، وذلك على سبيل الإعارة مدة موسم قبل أن تطلب إدارة الشباب شراء عقده من ناديه البرتغالي.

وعرضت إدارة الشباب مبلغ 2.5 ملايين يورو للتعاقد مع اللاعب بصورة نهائية وهو العرض الذي قوبل بالرفض من النادي البرتغالي، وطلب النادي البرتغالي مبلغ 10 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب وهو ما رفضته إدارة الشباب.

الهلال
مارتينيز
الانتقالات الصيفية

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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