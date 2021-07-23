نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ضبط 10 مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

منذ 7 ساعات
1735
1
ضبط 10 مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته

مكة المكرمة (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (10) مخالفين حاولو دخول المسجد الحرام وساحاته في مخالفه لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة وساحات الحرم لموسم حج هذا العام 1442هـ ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

المسجد الحرام
المشاعر المقدسة
مخالفين
قوات أمن الحج
تعليمات الحج

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ ساعة
يخالف من أجل الصلاة .. صل في مكة كلها حرم

استعجبنجنجني الخبر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

أخر الأخبار

بلومبيرغ: الأمير عبدالعزيز بن سلمان أقوى رجل في سوق النفط
بلومبيرغ: الأمير عبدالعزيز بن سلمان أقوى رجل في سوق النفط
منذ دقيقة 1223
«الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 10 دقائق 1377
الغذاء والدواء توضح أفضل الطرق لطهي اللحوم
الغذاء والدواء توضح أفضل الطرق لطهي اللحوم
منذ 26 دقيقة 1432
الأهلي ينهي تعاقده مع ماركو مارين
الأهلي ينهي تعاقده مع ماركو مارين
منذ 30 دقيقة 1492
بالفيديو.. السيول تقطع الطريق بين الأفلاج ووادي الدواسر
بالفيديو.. السيول تقطع الطريق بين الأفلاج ووادي الدواسر
منذ 41 دقيقة 10710
الصحة توجه 5 نصائح للوقاية من دوار السفر
الصحة توجه 5 نصائح للوقاية من دوار السفر
منذ ساعة 1657
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي
منذ ساعة 1523
إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "معجون طماطم"
إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية "معجون طماطم"
منذ ساعة 11075
اللاعب غيلفي سيغوردسون متورط في فضائح جنسية
اللاعب غيلفي سيغوردسون متورط في فضائح جنسية
منذ ساعة 1962
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام
منذ ساعة 1658