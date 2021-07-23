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إطلاق هاتف صيني جديد للاستخدامات الشاقة

منذ 20 ساعة
2018
إطلاق هاتف صيني جديد للاستخدامات الشاقة

بكين (صدى):
أزاحت شركة أوميديجي، الستار عن هاتفها الذكي Bison Pro الجديد للاستخدامات الشاقة، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد يمتاز بأبعاد مدمجة ومقاومة الظروف البيئة القاسية.

ويأتي الهاتف بزجاج حماية الشاشة Corning Gorilla Glass 3، بالإضافة إلى الغلاف المطاطي لتحمل الصدمات والسقوط على الأرض ومقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء وفقا لفئة الحماية IP68 أو IP68K مع تلبية اشتراطات المواصفة MIL-STD810G.

ويضم معالج ميديا تيك Helio G80 ثماني النوى مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 8 غيغابايت حسب الموديل، وذاكرة داخلية سعة 128 غيغابايت، والتي يمكن توسيعها من خلال استعمال بطاقة الذاكرة الخارجية، فضلًا عن شاشة قياس 6.3 بوصة وتعمل بدقة وضوح 2340×1080 بيكسل وتبلغ نسبة الشاشة إلى جسم الجهاز 92.7%.

ويشتمل جهاز أوميديجي الجديد على بطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، إلى جانب تركيب ثلاث كاميرات بهاتفها الذكي الجديد المخصص للاستخدامات الشاقة، ويعمل المستشعر الرئيسي من شركة سوني بدقة 48 ميغابيكسل والكاميرا واسعة الزاوية للغاية بدقة 16 ميغابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

هواتف ذكية
شركة أوميديجي

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ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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