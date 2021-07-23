أسعار العملات مقابل الريال اليوم

الرياض (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4٫41661، العملة مقابل الريال الواحد 0٫22643
- الدولار: 3٫75078، العملة مقابل الريال الواحد 0.26661
- درهم إماراتي: 1٫02117، مقابل الريال الواحد 0٫97926
- ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫69288
- دينار أردني: 5٫29030، مقابل الريال الواحد 0٫18903
- دينار كويتي: 12٫47729 مقابل الريال الواحد 0٫08014
- دينار بحريني: 9٫95112، مقابل الريال الواحد 0٫10050
- الريال القطري: 1٫03015، مقابل الريال الواحد 0٫97073
-الدرهم المغربي: 0٫41873 مقابل الريال الواحد 2٫39064
- الجنيه المصري: 0٫23936، مقابل الريال الواحد 4٫17756