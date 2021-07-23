نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أكاديمية سدايا تفتح باب التسجيل للمتدربين في معسكر علوم البيانات

منذ 22 ساعة
2198
أكاديمية سدايا تفتح باب التسجيل للمتدربين في معسكر علوم البيانات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت أكاديمية سدايا أحد مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن فتح التسجيل لعدد 320 متدرب ومتدربة في معسكر علوم البيانات، ويستهدف تأهيل متخصصين في مجالي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وأوضحت الأكاديمية، أن المستوى متوسط، مدة المعسكر 12 أسابيع، وبدايته 8 أغسطس 2021، فيما المكان حضوري بمدينة الرياض، معسكر تدريبي لمدة 12 أسبوع، إرشاد تدريبي خاص لكل متدرب، مدربين وخبراء عالميين تطبيق عملي، تقييم مستمر لطالب المعسكر، تنفيذ مشروع التخرج سيكون بالتعاون مع أصحاب المشاريع الناشئة، شهادات معتمدة.

وأشارت إلى أن متطلبات التسجيل: تعبئة البيانات المطلوبة في صفحة التسجيل، اجتياز الاختبار التقني، اجتياز المقابلة الشخصية، بينما التقديم عبر موقع أكاديمية سدايا: من هنا

وظائف
الرياض
أكاديمية سدايا
معسكر علوم البيانات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ 6 دقائق 1099
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 18 دقيقة 1143
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ 59 دقيقة 479
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1239
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1699
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1376
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1335
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 559
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 3 ساعات 4008