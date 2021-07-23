أكاديمية سدايا تفتح باب التسجيل للمتدربين في معسكر علوم البيانات

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت أكاديمية سدايا أحد مبادرات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن فتح التسجيل لعدد 320 متدرب ومتدربة في معسكر علوم البيانات، ويستهدف تأهيل متخصصين في مجالي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لبناء قدرات وطنية احترافية في التقنيات المتقدمة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأوضحت الأكاديمية، أن المستوى متوسط، مدة المعسكر 12 أسابيع، وبدايته 8 أغسطس 2021، فيما المكان حضوري بمدينة الرياض، معسكر تدريبي لمدة 12 أسبوع، إرشاد تدريبي خاص لكل متدرب، مدربين وخبراء عالميين تطبيق عملي، تقييم مستمر لطالب المعسكر، تنفيذ مشروع التخرج سيكون بالتعاون مع أصحاب المشاريع الناشئة، شهادات معتمدة.
وأشارت إلى أن متطلبات التسجيل: تعبئة البيانات المطلوبة في صفحة التسجيل، اجتياز الاختبار التقني، اجتياز المقابلة الشخصية، بينما التقديم عبر موقع أكاديمية سدايا: من هنا