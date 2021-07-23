القبض على شاب ذبح والدته بطريقة مروعة

القاهرة (صدى):
أقدم شاب في مصر على ذبح والدته المسنة في العقد السادس من العمر، بسكين حيث عثر عليها ملقاة على ظهرها مصابة بطعنتين نافذتين بمنطقة الرقبة، كما تبين وجود سحجات وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد.
وتحقق النيابة العامة المصرية وتناقش نجل المجني عليها الأصغر، والذي كان شاهد على الحادث حيث أكد أن مشاجرة نشبت بين والدته وشقيقه الأكبر وقد استل الأخير سكينا وقام بقتلها.
وتمكنت مباحث محافظة الجيزة المصرية من إلقاء القبض على المتهم الذي اشارت التحريات الأولية انه مريض نفسي؛ حيث قتل والدته طعنًا بالسكين أمام شقيقه الأصغر داخل منزل الأسرة وتمكن من الهرب عقب الحادث تاركًا والدته جثة هامدة غارقة في دمائها وشقيقه الأصغر الذي ظل يصرخ مستغيثًا بالجيران الذين حضروا على صرخاته وأبلغوا المباحث.