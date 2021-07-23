شركة الرقيب توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، والخبر.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: منسق تسليم المنتجات (الرياض)، مطور نظم (الخبر)، مصمم داخلي (الخبر)، مصمم جرافيك (الخبر).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 يوليو 2021م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على موقع شركة الرقيب: من هنا