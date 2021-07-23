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بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

منذ ساعة
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بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

دمشق (صدى):
خطفت المطربة السورية أصالة، الأنظار بإطلالة جديدة قبل حفلها في أبوظبي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.

وظهرت أصالة في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأ بيض يشبه فساتين العرائس، وأطلت بتسريحة شعرها الجديدة التي تشبه ما يعرف بقصة الـ«بوي» بلون شعر أشقر فاتح أظهرها بملامح جميلة، مع بعض الاكسسوارات البسيطة.

ونشرت أصالة بوستر حفلها في أبوظبى وعلقت عليه برسالة إلى جمهورها، قائلة: "رح نعيد سوا وهالعيد عندى غير كل عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألم وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته.. بمحبتكم أنا قويه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة جديدة، ومن هلا للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة حلوة وأعياد.. اخترت لكم بدقة ما يعبّر عن امتنانى وتقديرى لبالغ اهتمامكم، أكرر التعبير عن بالغ شوقي لهذا الموعد".

أصالة
حفل
عيد الأضحى
إطلالة جديدة

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15135
منذ ساعة
أغنية واحدة على آلة واحدة في جملة واحدة هي:

" زوجوها زلم ابضاي " وخلوا حياتها قهوة وشاي
ابو حمد
ابو حمد عدد التعليقات : 17
منذ 28 دقيقة
في كلمه عندنا بالعمايه للشي القبيح....أفووووووه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51725
منذ 15 دقيقة
امحق اطلاله . عجوز منتهي تاريخها
عش رجبا ترى عجبا
عش رجبا ترى عجبا عدد التعليقات : 35
منذ 15 دقيقة
مشكلة العجوز تبي ترقع نفسها ماتجي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاهم الله خير وحج مقبول ان شاء الله للحاجه امينا
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
مريض نفسي او مدمن مخدرات
عش رجبا ترى عجبا
مشكلة العجوز تبي ترقع نفسها ماتجي
ابو عمار
امحق اطلاله . عجوز منتهي تاريخها

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