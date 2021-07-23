بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

دمشق (صدى):
خطفت المطربة السورية أصالة، الأنظار بإطلالة جديدة قبل حفلها في أبوظبي، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.
وظهرت أصالة في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأ بيض يشبه فساتين العرائس، وأطلت بتسريحة شعرها الجديدة التي تشبه ما يعرف بقصة الـ«بوي» بلون شعر أشقر فاتح أظهرها بملامح جميلة، مع بعض الاكسسوارات البسيطة.
ونشرت أصالة بوستر حفلها في أبوظبى وعلقت عليه برسالة إلى جمهورها، قائلة: "رح نعيد سوا وهالعيد عندى غير كل عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألم وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته.. بمحبتكم أنا قويه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة جديدة، ومن هلا للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة حلوة وأعياد.. اخترت لكم بدقة ما يعبّر عن امتنانى وتقديرى لبالغ اهتمامكم، أكرر التعبير عن بالغ شوقي لهذا الموعد".