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أمطار على مدينة الرياض
منذ يوم
1926
1
الرياض (صدى):
هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض شملت أنحاء متفرقة من العاصمة ولازالت السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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الرياض
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15170
منذ يوم
اليوم المذيع مو مصدق في الراديو يقول مطرنا.مطرنا بفضل الله. الظاهر إن الراتب تأخر على الواجب وجات الأمطار بشارة خير تقول التضحيات كبيرة والأمنيات مشروعة والأضحيات مكدسة وفيه مواطنين ما أكلوا لحم في العيد ولا لبسوا جديد فيها أيه لو تقدم الراتب مع الإجازة .. يا وزير المالية .. الله يسامحك ..
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