طرق منزلية لعلاج انسداد الأنف

أميرة خالد (صدى):
يحدث انسداد الأنف عادة بسبب الحساسية أو العدوى الفيروسية، مثل الإنفلونزا ونزلات البرد والفيروس التاجي، ما يسبب شعورًا بعدم الراحة، فيما هناك بعض العلاجات المنزلية سريعة وسهلة التنفيذ، والتي تساعد على التنفس بسهولة مرة أخرى في وقت قصير جدًا.
وذكر الكثير ممن يعانون من احتقان الأنف أن استنشاق البخار يساعد في تخفيف الحالة، فيما يساعد دفء ورطوبة وضع وعاء من الماء الساخن تحت وجهك وتبخير أنفك، على تهدئة الأغشية، ما يساعد على تصريف المخاط بشكل أفضل.
ومن الممكن إضافة زيت البابونج أو النعناع إلى المزيج لمزيد من الراحة، كما قد يساعد وضع منشفة مبللة دافئة على الوجه في تخفيف التورم والالتهاب، الذي قد يصاحب انسداد الأنف أو التهاب الجيوب الأنفية، بينما يعمل على الحفاظ على الأغشية المخاطية رطبة عن طريق استنشاق الهواء الرطب، ما يساعدها على العمل بشكل صحيح.
ويساعد النوم والرأس مرفوع مع وضع الذقن لأسفل، في تنظيف الأنف والجيوب الأنفية المسدودة، ويمكن أن يؤدي إبقاء رأسك مستويا على قدم المساواة مع كتفيك، إلى زيادة الاحتقان، ما يطيل من مشاكل أنفك المسدود، عادة ما تحل مشاكل الجيوب الأنفية وانسداد الأنف من تلقاء نفسها في غضون أسبوع من الأعراض، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تستمر لفترة أطول من هذا.