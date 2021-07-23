وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس بعثة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، إن المنتخب الأولمبي قادرٌ على تعويض الخسارة أمام نظيره ساحل العاج في افتتاح مبارياته عبر منافسات كرة القدم.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا".
وكان الأخضر قد تلقى خسارته الأولى في دورة الألعاب الأولمبية على يد ساحل العاج بنتيجة (1-2)، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا.