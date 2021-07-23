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وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي

منذ 7 ساعات
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وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس بعثة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، إن المنتخب الأولمبي قادرٌ على تعويض الخسارة أمام نظيره ساحل العاج في افتتاح مبارياته عبر منافسات كرة القدم.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا".

وكان الأخضر قد تلقى خسارته الأولى في دورة الألعاب الأولمبية على يد ساحل العاج بنتيجة (1-2)، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا.

المنتخب الأولمبي
وزير الرياضة
أولمبياد طوكيو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15139
منذ 6 ساعات
حضورك الجميل مع المنتخب جعل من الهزيمة غنيمة ومكسب يا سمو الأمير حيث تلمست عن كثب معاناة بعض اللاعبين النفسية من خلال بعض مديونياتهم.. فكيف أحقق فوزا وأنا مكسور وكيف اجبر الوطن وانا اعاني وكيف اتحسس النتيجة وهي صفر في مخيلتي جزاك الله خير لو تامر لهم ب100000 لكل لاعب تشوف أجمل نتيجة وأحسن لعب وأداء وفن وتكتيك
الملل
الملل عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
هذا نتيجة 8لاعبين اجانب،في الانديه
اذا الاساس تعبان فمن الطبيعي سقوط،العقار وهذا مافعله وزير الرياضه السابق

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نايف الشيباني
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
نايف الشيباني
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الحذر * يَا * عَرَب * و * واجِب * التّنويه ✍🏻 أهل * الطرب...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الحذر * يَا * عَرَب * و * واجِب * التّنويه ✍🏻 أهل * الطرب...
ابوجود
اكلوها مفلفله العربجيه تربية الشوارع

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