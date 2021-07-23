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طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما

منذ يوم
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طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة بقيام طبيب الأسنان بقتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة؛ حيث تم القبض على المتهم، عقب تحديد موقعه ومكان اختبائه بأحد الأماكن بمحافظة الدقهلية المصرية.

وفي التفاصيل، قتل طبيب أسنان زوجته الطبيبة بـ11 طعنة إثر خلافات نشبت بينهما، وفر هاربًا بقرية سللنت بمحافظة الدقهلية؛ حيث طعنها بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة تاركة ورائها 3 أطفال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مصرع الزوجة بـ11 طعنة بسلاح أبيض على يد زوجها، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما أدت إلى قيام المتهم بطعنها عدة طعنات أنهت حياتها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

حادث
جريمة
قتل
طبيب
خلافات زوجية

التعليقات

الراااااقي
الراااااقي عدد التعليقات : 460
منذ يوم
لاحول ولاقوة الا بالله،،،
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ يوم
ايه الحيوان دا .. من كلية أبو قرون الطبية تخرج والا ايه

التيس ما ينطح العنز !! عجبي والله 🌴🌴🌴 لابد السيسي ينظر في مشاكل الفقر والفسق والفتور بشيء من الاهتمام
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51779
منذ 23 ساعة
حسبي الله عليه المجرم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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