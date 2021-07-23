نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا

منذ يوم
12381
4
الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا

بكين (صدى):
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أمس الخميس، إن الصين والمجتمع الدولي لديهما كل الأسباب لإثارة الشكوك حول مختبر "فورت ديتريك" بولاية ميريلاند الأمريكية، مطالبًا منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في احتمال نشوء فيروس كورونا الجديد في المختبر الأمريكي.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (CGTN)، في تقرير سابق لها، أن الحكومة الأمريكية أنشأت مختبر «فورت ديتريك» خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وقد كان منشأة لإجراء الأبحاث السرية للحرب البيولوجية.

ويُشار إلى أن معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، قال في وقت سابق، إن فيروس كورونا لم يتم تخليقه بتاتا داخل جدرانه، ولم يُسمح له بأن يتسرب، ووصف العلماء تقارير عن إصابة 3 عاملين به في نوفمبر 2019 بالهراء، فيما تواصل الولايات المتحدة البحث عن أدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

الصين
فيروس كورونا
مختبر أمريكي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82036
منذ يوم
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82036
منذ يوم
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 82036
منذ يوم
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ يوم
الصين وأمريكا وإسرائيل ودجاج كنتاكي استفادت من كورونا .. من خلال انتعاش اقتصادهم

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ 6 دقائق 1099
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 18 دقيقة 1135
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ 59 دقيقة 477
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1238
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1699
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1376
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1335
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 559
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 3 ساعات 4003