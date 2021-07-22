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شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض 

منذ 9 ساعات
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شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض 

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة جريان السيول في حي الدخل غرب الرياض، وجاء ذلك بعد هطول أمطار غزيرة بالحي.

وبدا في الفيديو الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول، حيث ظهرت السيارات تعبر الطريق ببطء بسبب المياه المتكدسة في طرقات حي الدخل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، فيما تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

 

أمطار
الرياض
سيول
حي الدخل

التعليقات

ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 128
منذ 8 ساعات
👍
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2355
منذ 8 ساعات
مافيه حي اسمه حي الدخل في الرياض فيه حي العريجا الشرقي الغربي الاوسط
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15139
منذ 6 ساعات
حي الداخل.. وانت طيب .. أصحاب الرأي أعرف من أهل العريجا
ابوسلطان
ابوسلطان عدد التعليقات : 2
منذ 6 ساعات
فيه الدخل المحدود
ابوسلطان
ابوسلطان عدد التعليقات : 2
منذ 6 ساعات
فيه الدخل المحدود
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15139
منذ 4 ساعات
الدخل ما عاد صار محدود .. صار مجدود

مخطط ذوي الدخل المجدود ..

ذابحينا ذابحينا بالدخل المجدود .. أسنان المواطنين تضرب كل 4 minutes ٤ دقائق يطيح وينخلع ضرس مواطن.. وعلى مسؤوليتي !!
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2355
منذ 4 ساعات
صدى -- المراسلين الرخيصين والله بيضيعون صحيفتكم في كل مخططات بلديه الرياض مافيه ولا حي باسم حي الدخل
جار نادي الزعيم
جار نادي الزعيم عدد التعليقات : 1
منذ 3 ساعات
مات اسم الدخل المحدود بعد مامات النعيمي امين مدينة الرياض السابق الان صار حي العريجاء الغربي وحي العريجاء الاوسط وحي طويق
4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 7130
منذ ساعة
فيه امطار رحمة وخير وفيه أمطار هم وعذاب والأمطار تختلف عن بعض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نايف الشيباني
نايف الشيباني عدد التعليقات : 2
منذ 3 دقائق
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
نايف الشيباني
نايف الشيباني عدد التعليقات : 2
منذ 3 دقائق
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره

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أحدث التعليقات

نايف الشيباني
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
نايف الشيباني
كل العالم عارفين اسمه الدخل ليش تكبرونها وًهي صغيره
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الحذر * يَا * عَرَب * و * واجِب * التّنويه ✍🏻 أهل * الطرب...
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: الحذر * يَا * عَرَب * و * واجِب * التّنويه ✍🏻 أهل * الطرب...
ابوجود
اكلوها مفلفله العربجيه تربية الشوارع

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