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بالفيديو.. إغلاق مركز الإيواء بالأردن بعد تعرض شاب سعودي للحرق بأعضائه التناسلية داخله

منذ يوم
14406
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بالفيديو.. إغلاق مركز الإيواء بالأردن بعد تعرض شاب سعودي للحرق بأعضائه التناسلية داخله

نايف السالم (صدى):
أشرف وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح، بالإشراف بشكل مباشر على حادثة الشاب السعودي المقيم في الأردن والذي تعرض لحروق من الدرجة الثانية والثالثة داخل أحد مراكز الإيواء.

ووجه "المفلح" بالتحقيق في الحادثة للوقوف على ملابسات القضية بشكل دقيق بالتنسيق مع سفارة المملكة، والتي تتابع الموضوع وسير إجراءات التحقيق وأوكلت محامي فيما يتعلق بالقضية.

وقال وزير التنمية الاجتماعية الأردني أنه خلال الفترة الماضية ورد تقرير من صاحب المركز بوجود حرق في جسم الطفل وقام بإبلاغ حماية الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية بهذا الحادث، وفقًا لما جاء بقناة "الإخبارية".

وأوضح أيضًا أنه تم تحويل القضية إلى القضاء من خلال وزارة التنمية وقام الطب الشرعي للمرة الثانية بالكشف على الطفل لوجود بعض الملاحظات لدى والدة الطفل.

وتابع: "وبالفعل تم تشكيل لجنة من الطب الشرعي وظهرت النتائج مؤخرًا ووجد بالتقرير أن الحرق بماء عالي السخونة وهذا يتنافى مع ألا تتجاوز درجة الحرارة ٦٠ درجة مئوية".

وأضاف: "من خلال مشاهداتنا للفيديو الموجود للمركز تبين أن المشرف ترك الطفل لمدة دقيقتين وعشرين ثانية وهذا أيضًا مخالف وتم تحويل التقرير الشرعي الثاني إلى المدعي العام لإعادة فتح القضية".

واختتم حديثه: "سيتم اجتماع اللجنة في وزارة التنمية الاجتماعية من أجل إغلاق المركز وتحويل المشرف والقائمين على المركز إلى المدعي العام".

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شاب سعودي يتعرض للحرق بأعضاءه التناسلية بالأردن

 

الأردن
حروق
ماء ساخن
أيمن المفلح
مركز الإيواء

التعليقات

فيصل
فيصل عدد التعليقات : 2
منذ 48 دقيقة
طفل سعودي وبمركز ايواء بالاردن وأهله عايشين بالاردن فسروها لي كيف صارت كذا

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أحدث التعليقات

Manosur AlBishi
بارك الله على القائمين على المشروع ونحثهم على بذل المزيد حيث ان البلد محتاجة الى مشاريع تشويقية مماثلة
شمس الحقيقة
انا لله وانا اليه راجعون .... اللهم اغفر لهم وارحمهم
فيصل
طفل سعودي وبمركز ايواء بالاردن وأهله عايشين بالاردن فسروها لي كيف صارت كذا
فيصل
دكتور ومتزوج دكتوره ولديهم ثلاث اطفال وعايشين برفاهيه ببلد يعاني من الفقر عاوز ايه اكتر من كدا سبحان الله يابعض البشر
ابو محمد 😎 ✍️
حلو ..

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