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تغريدة عن الحوثيين تفتح النار على ضاحي خلفان

منذ يوم
17636
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تغريدة عن الحوثيين تفتح النار على ضاحي خلفان

أبوظبي (صدى):
أثار نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الجدل في الساعات الماضية، بعد وصفه بعض الحوثيين المدنيين بـ"الإخوة".

وقال خلفان أمس الأربعاء: "اليوم انا عندي حوثيين في دبي، أعاملهم كالأخوة"، ليرد عليه عشرات النشطاء مستنكرين ذلك الرأي.

وتصدر وسم "ضاحي خلفان" قائمة الترند بموقع "تويتر" وسط هجوم حاد من النشطاء السياسيين.

وبرر خلفان تصريحه الذي فتح عليه موجة من الانتقادات، قائلا: "أنا اتكلم عن أن الإنسان عليه أن يكون محبا للإنسان، لا يعني أن الإرهابي من أي فئه مرحب فيه، مرحب في الإنسان الذي يفهم الانسانية".

ضاحي خلفان
دبي
الحوثيين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ يوم
الضراس الخلفاني الحوثي المشترك
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ يوم
نعل أبو الفلوس اللي تخلي العقل ملحوس
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 63
منذ يوم
المتلونون في هذا الوقت كثيرون يتلونون حسب المصلحة والحاجة وإذا قضت مصالحهم اتضحت حقيقتهم
اللهم احمي البلاد والعباد مما يخطط له اولئك المتلونون يارب العالمين .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ يوم
لو أنت في يد الحوثي على أرضه في نفس هذا التوقيت كان ضحى بيك .. جرب وما راح نندم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51758
منذ يوم
ما عندك حوثيين في دبي وانما يمنيه
الملل
الملل عدد التعليقات : 64
منذ يوم
خبيث
مثل الحرباء متلون علي كل لون
بلبل البحر
بلبل البحر عدد التعليقات : 1634
منذ يوم
تصريحاتك السابقة عن مرسي -غير مؤيد لمنهجه- خالية عن هذه الانسانية!!
بوصلاح
بوصلاح عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الامارات ليس لديها مشكلة مع الحوثي لانها تنظر الى الحوثي انه مكون يمني على ارضه
ابو يزن
ابو يزن عدد التعليقات : 760
منذ يوم
خلفان يحارب الحوثية والإخوان والي يسبه هم ناس مدرعه ولايفهمون الحقيقه لو ان نظام قطر صرح ماشفنا ردود
خالد
خالد عدد التعليقات : 1441
منذ يوم
الاماراتي ايراني والايراني اماراتي ...... هذه هي الحقيقة .
احمد
احمد عدد التعليقات : 1441
منذ يوم
ياكرهي لهالهندي المجنس خرفان .... متملق وحربا متلون . منافق .
وافي
وافي عدد التعليقات : 845
منذ يوم
ليش الزعل قالها الملهم قبل خلفان
كان زمان
كان زمان عدد التعليقات : 5599
منذ يوم
ببساطة .. هو موجة من ناس أعلى
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ يوم
خفيف فاكر نفسه ظريف.. مسك الشرطة في زمن العجقة وصار معجوق ما قدر ينسى إنه ما عاد مسؤول
البسطويسي
البسطويسي عدد التعليقات : 2271
منذ يوم
السعودي اماراتي والاماراتي سعودي طلع كلام فاضي والحقيقة المواطن سعودي والسعودي مواطن يا ليت قومي يعلمون
بومحمد
بومحمد عدد التعليقات : 1
منذ يوم
الاماراتي لاتعتبر الحوثي عدو والدليل لم نرى صواريخ الحوثي على الامارات
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 720
منذ 21 ساعة
خسيئت الحوثيين لو تولوك لقطعوك يا خايس .
سلطان
سلطان عدد التعليقات : 720
منذ 21 ساعة
خسيئت الحوثيين لو تولوك لقطعوك يا خايس .
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ 21 ساعة
آخر جملة مفيدة : إذا لم تستحِ فاصنع ما شئت

والجارة القارة تختلف في سياساتها عن من يحتمي في أمنه العربي بالأمن الإقليمي حيث السماح لمن شاء بالبقاء وكأن المتاجرة الدولية هي محور السياسة الوطنية
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ 10 ساعات
كلمة مختصرة إلى بن خلفان

كل تغريدة تسيء فيها للمملكة العربية السعودية تعد جريمة في حق والدينك الله يرحمهم لأنهم ما ربوك على الشينة .. ربوك على الزينة

وزوجوك وأنت أقشر .. ومنحوك التعليم اللي خلاك آدمي ..

أصحى .. يا ضاحي .. تراك غثيتنا
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3787
منذ ساعة
تابعت عدة تغريدات له يمدح الحوثيين فيها فما أدري
هل يعتبر كل يمني من صنعاء مثلا وصعدة أنه حوثي أو أنه يعتبر حوثي العقيدة غيرعدو دام أنه سالمه مع أن من غعقيدة الحوثيين أن الحرم محتل من ال سعود ويجب تحريره وأن دول الخليج هي دويلات لقيطة
نعم هكذا برامجهم ومنتدياتهم تقول

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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