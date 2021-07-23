تغريدة عن الحوثيين تفتح النار على ضاحي خلفان

أبوظبي (صدى):
أثار نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، الجدل في الساعات الماضية، بعد وصفه بعض الحوثيين المدنيين بـ"الإخوة".
وقال خلفان أمس الأربعاء: "اليوم انا عندي حوثيين في دبي، أعاملهم كالأخوة"، ليرد عليه عشرات النشطاء مستنكرين ذلك الرأي.
وتصدر وسم "ضاحي خلفان" قائمة الترند بموقع "تويتر" وسط هجوم حاد من النشطاء السياسيين.
وبرر خلفان تصريحه الذي فتح عليه موجة من الانتقادات، قائلا: "أنا اتكلم عن أن الإنسان عليه أن يكون محبا للإنسان، لا يعني أن الإرهابي من أي فئه مرحب فيه، مرحب في الإنسان الذي يفهم الانسانية".