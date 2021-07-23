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الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير بعسير

منذ يوم
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الإطاحة بمواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير بعسير

عسير (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لإطلاقه النار على آخر.

وأوضح الدباش أن سبب إطلاق النار خلاف على أفضلية السير في أحد الطرق في مركز خيبر الجنوب.

وأسفرت الواقعة عن تعرض المواطن لإصابة طفيفة، وتم إيقاف المتهم واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

وأشار إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحق مستخدم أحد الحسابات في شبكات التواصل الاجتماعي لنشره معلومات غير صحيحة عن الحادثة.

عسير

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15160
منذ يوم
جاب العيد
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51758
منذ يوم
قلة العقل مصيبه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81993
منذ يوم
🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 9564
منذ يوم
غباء في العقليه والتنك مصدي **
احمد
احمد عدد التعليقات : 653
منذ يوم
مافيه جديد بعض شباب أبها بهذي العقليه ولا عندهم نظام ياليت يتم دعسهم ورميهم للقرود تاكلهم وتموت من عفنهم
خالد
خالد عدد التعليقات : 1
منذ 22 ساعة
ماأكثرهم ذا الايام هو الصح على طول يقفل عليك الخط ويمشي ببطء أو يلزم من الخلف ويكبس عليك والخط قدامك مقفول ومع ذلك يلعبك ويسبك وعلى انه الصح
علي الشهري
علي الشهري عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
علاج هذه العينات ملطام واحد ويمشي بعدها تمام
علي الشهري
علي الشهري عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
علاج هذه العينات ملطام واحد ويمشي بعدها تمام

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
أستودعكم الله. التشفيط ما يملأ القرب.
محمد بن حيدر
الله يجزاه خير الجزاء عمل لاخرته الله يعطيه العافيه
الصاعق
الطرقي وابو عبدالرحمن .. شكلكم مثل الي استأجروا الاستراحة عيشتكم وصخه .. اذا هالفوضى ترضاها عليك وتجلس فيها .. انتم حدكم حوش غنم تجلسون...
د محمد ماجد بخش
🍉🍉🍉🍉 من أصل واحد .. حصار تجويع اضطهاد استعباد
خيري الغامدي
لاتعليق غير اقول فيه منه يادبهم فهد ولد السلطان

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