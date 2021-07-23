نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

منذ يوم
17377
8
فيديو..أردوغان يظهر في حالة غير طبيعية ويثير السخرية

وكالات (صدى):
ظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حالة غير طبيعية، متحدثًا بطريقة غريبة، بكلمات تبدو متقطعة وجملٍ غير مفهومة.

وأثارت الطريقة التي ظهر بها أردوغان حالة من الجدل، حيث سخر نشطاء من طريقة حديثة وثقل لسانه، إضافة إلى فقدانه التركيز.

وكان أردوغان أعلن قبل يومين، أن بلاده سيطرت بشكل كبير هذا العام على جائحة كورونا، واتخذت خطوات للعودة للحياة الطبيعية وقضاء عيد الأضحى في ظروف أفضل من العام الماضي، في تصريح مغاير للوضع الصحي المتدهور.

وفي سياق آخر قرر الرئيس التركي إعادة افتتاح مدينة فاروشا التي تعرف أيضا باسم "مدينة الأشباح" في جمهورية شمال قبرص، غير المعترف بها دوليا، وقوبل القرار بتنديد دولي، حيث دعت الولايات المتحدة وفرنسا إلى شجب الموقف التركي، وطالبت أردوغان للالتزام بتوجهات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

أردوغان
كورونا
الجدل

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15145
منذ يوم
اليوم في الحدث الإخبارية مسوؤول تركي يصرح يقول إنهبلاده مسؤولة ووصية على الشرق الأوسط
محنتي في حبك عذاب
محنتي في حبك عذاب عدد التعليقات : 3
منذ يوم
هههههه اقفط سكران صاير كنه تصوير بطيء
الريان
الريان عدد التعليقات : 2765
منذ يوم
من ابسط حقوقه ..

ذيبان
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51758
منذ يوم
يمكن مصاب بكورونا
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15145
منذ يوم
راجل محترم بس الدولة العميقة من خلفه تنفخه
Manosur AlBishi
Manosur AlBishi عدد التعليقات : 40
منذ يوم
سكران 😵‍💫
مسالم
مسالم عدد التعليقات : 948
منذ 10 ساعات
بخش واضح انه يحبه كتير.ربما تناولا طعام الغذاء مع بعض في مطار أنقرة.... كعادة بخش مع الرؤساء والملوك
إبراهيم
إبراهيم عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
هذا كل مانملكه ربنا يكون فى عوننا

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

طرقي
كلام ابو عبدالرحمن مضبوط .. ما شفنا تلفيات في الموضوع بس بعثرة بقاياهم وهم ليس في مكان عام يكون يحق عليهم تنظيفه ، بل...
د محمد ماجد بخش
الطاعة شفاعة للطائع .. وهذول شكلهم ماخذينها الحياة سفسطة
العدناني
تعلق بهم حق المسيكين وحق السوق والحق العام ولو أنا من المتسوقين لأرفع عليهم دعوة ترويع أبنائي كذلك
برنس
احسن قلع الله هذى العينه
ابو عبد الرحمن
شي طبيعي انهم ماينظفونها هم تاركين بيتهم ودافعين مبلغ حتى ماينظفوها ويبقى بيتهم نظيف وهل كنت مواجرها لينظفونها لك ويعطونك اجار يفترض وجود عامل...

أخر الأخبار

بالفيديو.. الشيف بوراك يوزع اللحوم والهدايا على الفقراء
بالفيديو.. الشيف بوراك يوزع اللحوم والهدايا على الفقراء
منذ 39 دقيقة 783
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجدين بعد تعقيمها في منطقتين
منذ 44 دقيقة 1838
تأثير زيادة المدة الزمنية بين جرعتي لقاح "فايزر"
تأثير زيادة المدة الزمنية بين جرعتي لقاح "فايزر"
منذ 59 دقيقة 1904
مفتي عام المملكة يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
مفتي عام المملكة يهنىء القيادة الرشيدة بمناسبة نجاح موسم الحج
منذ ساعة 1627
شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج المملكة بالرياض
شاهد.. صاعقة رعدية تضرب برج المملكة بالرياض
منذ ساعة 11495
بالفيديو.. حفل زفاف عريس عمره 11 عام بالعراق يثير ضجة
بالفيديو.. حفل زفاف عريس عمره 11 عام بالعراق يثير ضجة
منذ ساعة 1427
إصابة لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة بفيروس كورونا
إصابة لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1662
النمر: أسلوب حياة سائقي التاكسي والشاحنات يعرضهم لأمراض القلب
النمر: أسلوب حياة سائقي التاكسي والشاحنات يعرضهم لأمراض القلب
منذ ساعتين 1659
لاعب الجودو الجزائري نورين ينسحب من الأولمبياد بسبب منافس إسرائيلي
لاعب الجودو الجزائري نورين ينسحب من الأولمبياد بسبب منافس إسرائيلي
منذ ساعتين 1993
"الزكاة والضريبة" توضح حالات الهبة المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
"الزكاة والضريبة" توضح حالات الهبة المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية
منذ ساعتين 1911