نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي

منذ ساعة
1470
1
وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي

ماجد محمد (صدى):
أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية، ورئيس بعثة الأخضر في أولمبياد طوكيو 2020، إن المنتخب الأولمبي قادرٌ على تعويض الخسارة أمام نظيره ساحل العاج في افتتاح مبارياته عبر منافسات كرة القدم.

وقال وزير الرياضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي، نجومنا يملكون القدرة للعودة من جديد وتحقيق تطلعاتنا جميعًا".

وكان الأخضر قد تلقى خسارته الأولى في دورة الألعاب الأولمبية على يد ساحل العاج بنتيجة (1-2)، في أولى مباريات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا البرازيل وألمانيا.

المنتخب الأولمبي
وزير الرياضة
أولمبياد طوكيو

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15126
منذ 48 دقيقة
حضورك الجميل مع المنتخب جعل من الهزيمة غنيمة ومكسب يا سمو الأمير حيث تلمست عن كثب معاناة بعض اللاعبين النفسية من خلال بعض مديونياتهم.. فكيف أحقق فوزا وأنا مكسور وكيف اجبر الوطن وانا اعاني وكيف اتحسس النتيجة وهي صفر في مخيلتي جزاك الله خير لو تامر لهم ب100000 لكل لاعب تشوف أجمل نتيجة وأحسن لعب وأداء وفن وتكتيك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حضورك الجميل مع المنتخب جعل من الهزيمة غنيمة ومكسب يا سمو الأمير حيث تلمست عن كثب معاناة بعض اللاعبين النفسية من خلال بعض مديونياتهم.....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه 🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐀🐀🐀🐀🐀

أخر الأخبار

بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة
بالصور.. أصالة تخطف الأنظار بإطلالة جديدة
منذ 31 ثانية 12
النيابة العامة: على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية
النيابة العامة: على منشآت القطاع الخاص الالتزام بالإجراءات الاحترازية
منذ 31 دقيقة 1250
أمطار على مدينة الرياض
أمطار على مدينة الرياض
منذ 52 دقيقة 1323
طرق منزلية لعلاج انسداد الأنف
طرق منزلية لعلاج انسداد الأنف
منذ 55 دقيقة 1366
وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي
وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي
منذ ساعة 1470
انطلاق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف بعد غد
انطلاق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف بعد غد
منذ ساعة 1260
القبض على 6 مقيمين بالرياض لجمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة
القبض على 6 مقيمين بالرياض لجمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة
منذ ساعتين 1611
طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما
طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما
منذ ساعتين 1088
الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا
الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا
منذ ساعتين 1807
فلكية جدة : " بدر الحج " سيزين سماء الوطن العربي غداً الجمعة
فلكية جدة : " بدر الحج " سيزين سماء الوطن العربي غداً الجمعة
منذ 3 ساعات 1398