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القبض على 6 مقيمين بالرياض لجمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة

منذ 4 ساعات
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القبض على 6 مقيمين بالرياض لجمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة

الرياض (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الهندية، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا جريمة جمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حساب بنكي لمؤسسة تجارية للاستيراد تعود ملكيتها لمواطن.

و بعد إيهامهم له بأن التحويلات المالية التي تتم من حساب المؤسسة لغرض استيراد بضائع، وضبط بحوزتهم (3,413,248) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15135
منذ ساعة
مب لازم يكون فيه صندوق خيري تحولون عليه هذه القروش .. ترى فيه عواجيز يتمنون ال500 عشان يشترون علاجات.. سامح الله وزير المالية .. اللي مضيق علينا عيشتنا وعيشة اللي عايش معنا
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51725
منذ 18 دقيقة
حراميه محترفين والمواطن معطيهم الصلاحيه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
جزاهم الله خير وحج مقبول ان شاء الله للحاجه امينا
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
مريض نفسي او مدمن مخدرات
عش رجبا ترى عجبا
مشكلة العجوز تبي ترقع نفسها ماتجي
ابو عمار
امحق اطلاله . عجوز منتهي تاريخها

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