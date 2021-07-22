طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما

القاهرة (صدى):
شهدت مصر واقعة مروعة بقيام طبيب الأسنان بقتل زوجته الطبيبة بـ 11 طعنة؛ حيث تم القبض على المتهم، عقب تحديد موقعه ومكان اختبائه بأحد الأماكن بمحافظة الدقهلية المصرية.
وفي التفاصيل، قتل طبيب أسنان زوجته الطبيبة بـ11 طعنة إثر خلافات نشبت بينهما، وفر هاربًا بقرية سللنت بمحافظة الدقهلية؛ حيث طعنها بسلاح أبيض "سكين" حتى لفظت أنفاسها الأخيرة تاركة ورائها 3 أطفال.
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين مصرع الزوجة بـ11 طعنة بسلاح أبيض على يد زوجها، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما أدت إلى قيام المتهم بطعنها عدة طعنات أنهت حياتها فى الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.