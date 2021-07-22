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نهاية التميلح وقت المطر
منذ 5 ساعات
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التعليقات
ابوبدر
عدد التعليقات : 3792
منذ ساعتين
سااادّة فيها ايو الله 😂👍
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أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
حضورك الجميل مع المنتخب جعل من الهزيمة غنيمة ومكسب يا سمو الأمير حيث تلمست عن كثب معاناة بعض اللاعبين النفسية من خلال بعض مديونياتهم.....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه 🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐀🐀🐀🐀🐀
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