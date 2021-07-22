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الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا

منذ ساعتين
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الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا

بكين (صدى):
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أمس الخميس، إن الصين والمجتمع الدولي لديهما كل الأسباب لإثارة الشكوك حول مختبر "فورت ديتريك" بولاية ميريلاند الأمريكية، مطالبًا منظمة الصحة العالمية بالتحقيق في احتمال نشوء فيروس كورونا الجديد في المختبر الأمريكي.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (CGTN)، في تقرير سابق لها، أن الحكومة الأمريكية أنشأت مختبر «فورت ديتريك» خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وقد كان منشأة لإجراء الأبحاث السرية للحرب البيولوجية.

ويُشار إلى أن معهد ووهان الصيني لعلم الفيروسات، قال في وقت سابق، إن فيروس كورونا لم يتم تخليقه بتاتا داخل جدرانه، ولم يُسمح له بأن يتسرب، ووصف العلماء تقارير عن إصابة 3 عاملين به في نوفمبر 2019 بالهراء، فيما تواصل الولايات المتحدة البحث عن أدلة على تسرب فيروس كورونا من مختبر ووهان.

الصين
فيروس كورونا
مختبر أمريكي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81971
منذ ساعة
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81971
منذ ساعة
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81971
منذ ساعة
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حضورك الجميل مع المنتخب جعل من الهزيمة غنيمة ومكسب يا سمو الأمير حيث تلمست عن كثب معاناة بعض اللاعبين النفسية من خلال بعض مديونياتهم.....
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايوفق لكم جميعاً سببتم نكبه للعالم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه 🐁🐁🐁🐁🐁🐁🐀🐀🐀🐀🐀

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