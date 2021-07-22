نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض 

منذ ساعتين
1955
1
شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض 

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو لحظة جريان السيول في حي الدخل غرب الرياض، وجاء ذلك بعد هطول أمطار غزيرة بالحي.

وبدا في الفيديو الشوارع ممتلئة بمياه الأمطار الغزيرة التي وصلت لحد السيول، حيث ظهرت السيارات تعبر الطريق ببطء بسبب المياه المتكدسة في طرقات حي الدخل.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، فيما تبقي الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من منطقة الرياض خاصةً الجنوبية منها ومرتفعات مكة المكرمة.

 

أمطار
الرياض
سيول
حي الدخل

التعليقات

ابوفيصل
ابوفيصل عدد التعليقات : 128
منذ 5 دقائق
👍

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لللل
اهم.شي الفلوس بلاش نفاق
ناصر
والله غير لائق
ناصر
والله غير لائق
رياضي متابع
مبروك للملكي . .صفقه تاريخيه عالميه
نادي القرن
لا تكسرون خواطرهم يا اخوان اذا قبلوا احتجاج القواطي باركو لهم وقولوا تستاهلون الخرقهبكل جداره اعتبروها صدقه بليلة الجمعه الفضيله

أخر الأخبار

وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي
وزير الرياضة: خيرها في غيرها لمنتخبنا الأولمبي
منذ 13 دقيقة 1208
انطلاق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف بعد غد
انطلاق السباق الصيفي السادس للهجن بالطائف بعد غد
منذ 23 دقيقة 1171
القبض على 6 مقيمين بالرياض لجمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة
القبض على 6 مقيمين بالرياض لجمع الأموال من مخالفي نظامي الإقامة وتحويلها إلى خارج المملكة
منذ ساعة 1407
طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما
طبيب يقتل زوجته بـ11 طعنة بعد خلافات بينهما
منذ ساعة 646
الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا
الصين تتهم مختبر أمريكي بالتسبب في نشأة كورونا
منذ ساعة 1569
فلكية جدة : " بدر الحج " سيزين سماء الوطن العربي غداً الجمعة
فلكية جدة : " بدر الحج " سيزين سماء الوطن العربي غداً الجمعة
منذ ساعة 1296
شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض 
شاهد.. الأمطار تغرق الشوارع في حي الدخل بالرياض 
منذ ساعتين 1955
عقد قران الأستاذ بسام يحي حمدي
عقد قران الأستاذ بسام يحي حمدي
منذ ساعتين 1655
بالفيديو.. نجاح المساعيد تتلقى سيارة مرسيدس من زوجها
بالفيديو.. نجاح المساعيد تتلقى سيارة مرسيدس من زوجها
منذ ساعتين 824
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام
منذ ساعتين 1265