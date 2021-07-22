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فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف بالحدود الشمالية يفعّل المصلى المتنقل

منذ يوم
1308
فرع الرئاسة العامة للأمر بالمعروف بالحدود الشمالية يفعّل المصلى المتنقل

عبدالله محسن الغامدي (صدى):
فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية المصلى المتنقل ، للمساهمة في خدمة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين لأداء شعيرة الصلاة في المتنزهات والأماكن العامة.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الحدود الشمالية المكلف الشيخ محمد بن رمضان العنزي أنه جرى تجهيز المصلى بالخدمات والسجاد ومكبرات الصوت، وأن تفعيل المصلى المتنقل متوافقُ مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصه، حفاظاً على سلامة المصلين والقائمين على المصلى ، وتنفيذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند.

 

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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