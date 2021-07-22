نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

منذ يوم
1084
سمو أمير منطقة جازان يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

علي محنشي (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان - باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة- التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة النجاح المميز لموسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشاد سموه بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وما جاء فيها من تأكيد على شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، ونجاح جهود المملكة العظيمة وكافة الإمكانات التي وفرتها لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله والمشاعر المقدسة، وما سخرته من إجراءات وفق التدابير الصحية والوقاية للحد من الآثار التي فرضتها جائحة كورونا.

وعبر سمو أمير منطقة جازان عن تقدير الجميع للجهود المنظمة التي طُبقت في حج هذا العام بدعم من القيادة ومتابعة من سمو وزير الداخلية وتكللت بالنجاح، سائلاً المولى القدير أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن جميع الذين تفانوا في خدمة الحجاج في مختلف القطاعات والجهات بتوجيهات القيادة الحكيمة، وأن يحفظ الوطن وقيادته إنه على ذلك قدير.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

أخر الأخبار

تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
تفاصيل القبض على أطراف حادثة إطلاق النار في الخفجي
منذ 5 دقائق 1094
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ 17 دقيقة 1131
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
أسرة دلال عبدالعزيز تنفي شائعة وفاتها
منذ 58 دقيقة 477
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
الدفاع المدني يحذر من تجاهل التنبيهات بشأن الأمطار والسيول بالعارضة
منذ ساعة 1238
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
الشباب يتعاقد مع فواز القرني
منذ ساعة 1699
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
مركز لقاحات كورونا بجامعة الجوف يواصل أعماله في إجازة عيد الأضحى
منذ ساعتين 1368
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
أمريكا تطالب إيران بالسماح لمواطنيها بممارسة حقوقهم في حرية التعبير
منذ ساعتين 1376
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": أكثر من 24 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن
منذ ساعتين 1335
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
شقيق ياسمين عبدالعزيز: حالتها مستقرة وستخرج من المستشفى قريبًا
منذ 3 ساعات 559
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
الهلال يقترب من ضم البرازيلي بيريرا
منذ 3 ساعات 3995