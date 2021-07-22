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أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

منذ يوم
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أمير الرياض يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام

الرياض (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

جاء ذلك في برقية رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين, حيث أعرب سموه فيها باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض عن أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح حج هذا العام 1442هـ.، وما تحقق من نجاح وتميز في حج هذا العام في جميع مراحل المناسك، رغم الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، والذي جاء بفضل الله ثم المتابعة المباشرة والتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وأضاف سموه أن شرف خدمة ضيوف الرحمن الذي منّ الله به على هذه البلاد المباركة - أعزها الله - مصدر فخر واعتزاز، وجسد ذلك الجهود الكبيرة المبذولة من قطاعات الدولة كافة، وتوفير أفضل الخدمات وأحدث التجهيزات، وتسخير الطاقات البشرية والمادية والتقنية كافة؛ للعناية بضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، وفق تنظيم صحي وأمني دقيق وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويعز بهم دينه وينصرهم بنصره، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.

 

 

خادم الحرمين
موسم الحج
منطقة الرياض
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز
الملك سلمان عبدالعزيز

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 15170
منذ يوم
أهدي فيصل بن بندر .. الزهرة العملاقة في باقة أزهار / زهور أمراء المناطق

وأتمنى من الله أن يقبل سموه دعوتي له على العشاء متى ما جاء جدة .. ترا العزومة هذه تشريف للباحثين جميعا وحلم كل مواطن محب لقيادة وطنه الرشيدة

باربيكيو عمو أبو إسراء .. عالمية

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أحدث التعليقات

ابو عمار
تنظف الكرشه
ابو عمار
مقرود يالمقرود
ابو عمار
ممتاز
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اكثري من قراءة القران والادعيه

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