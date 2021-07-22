طبيب يكشف تفاصيل الحالة الصحية الفنانة ياسمين عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
تحدث ماهر عمران، أستاذ النساء والتوليد في كلية الطب بجامعة عين شمس، حالة الفنانة ياسمين عبدالعزيز بالتفصيل وعلاقة ذلك بعمليات الولادة التي أجرتها سابقًا.
وقال الطبيب المصري "عمران" أن ياسمين عبدالعزيز قامت بعمليتي ولادة، كما أجريت لها منذ فترة عمليتان جراحيتان لإزالة كيس تجمع دموي.
وأضاف: "جرى إزالة كيس به تجمع دموي كبير الحجم من كل من المبيضين، احتوى كل منهما على ما لا يقل عن نصف لتر من الدم الكثيف، الذى يتراكم على مدى سنوات بفعل مرض بطانة الرحم المنتبذة بالمبيض".
وأوضح "عمران" أنه بعد الانتهاء من إزالة أكياس المبيض قام بتقفيل العملية، وجرى التعامل مع آثار العمليات السابقة على جدار البطن وانتهت الجراحة بسلام ووضعت المريضة بالإفاقة، واستعادت وعيها قبل نقلها إلى غرفتها.
وتابع: "عانت المريضة من انتفاخ في البطن، وتمدد في القولون جرى تشخيصه على أنه انسداد بالقولون وهو ينتج عن نوع من قصور في الإمداد العصبى للقولون ويؤدي إلى انتفاخ بالقولون، ينجم عنه ثقب بالقولون وتسرب محتوياتة التي يتبعها التهاب بريتوني".
وأكد أنه لم يكن هناك إصابة جراحية بالأمعاء فقبل أن تتفاقم الحالة أدخلت المريضة مرة أخرى للاستكشاف، وجرى التعامل معها جراحيًا بكفاءة وظلت المريضة فى غرفة العناية المركزة تحت تأثير المهدئات ومضادات الألم.
وانهى كلامه قائلاً: "نقلت المريضة إلى غرفتها للملاحظة العادية واستقرت حالتها وتقرر منع الزيارة لحين السماح بها".