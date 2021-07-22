"السعودية للكهرباء": نجاح الخطة التشغيلية لحج 1442 بجهود 1205 مهندس وفني بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة (صدى):
أعلنت اليوم، الشركة السعودية للكهرباء، نجاح الخطة التشغيلية لحج 1442هـ (ولله الحمد)، بمتابعة ميدانية من صاحبالسمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، وبإشراف ومتابعة وزارة الطاقة، وبالتنسيق والدعم مع الجهاتالحكومية، دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للخدمة الكهربائية، أو أي حالات طارئة في مكة المكرمة وفي عموم المشاعرالمقدسة.
وعبر المهندس عبدالسلام بن راشد العمري، رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء، المشرف العام على خطةالحج، عن سعادته بنجاح الشركة في توفير الخدمة الكهربائية الموثوقة اللازمة لراحة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعرالمقدسة، وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية؛ مشدداً على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون اللهوتوفيقه، والدعم والمساندة اللامحدودة من لدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وجهود1205 مهندسين وخبراء وفنيين، من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج،
كما قدمت الشركة، هذا العام خدمة فحص الخدمةالكهربائية داخل المخيمات في المشاعر المقدسة ووفرت لذلك أكثر من 500 مهندس وفني عملوا من خلال 120 فرقة عملميداني.
وأوضح أن النجاح تمثل، ولله الحمد، في استقرار المنظومة الكهربائية، وعدم حدوث أي قصور في الخدمة بجميع المواقع التيتواجد فيها ضيوف الرحمن على مدار الساعة، ما أتاح لهم أداء نسكهم براحة وطمأنينة، كما هو مخطط له.
وأكد أن منظومة الشبكة الكهربائية للشركة بالمنطقة الغربية، شهدت أداء طبيعياً ومستقراً طيلة فترة الحج، وأسهمت في توفيرالخدمة الكهربائية لضيوف الرحمن في كافة المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة،
وأضاف: أنه بفضل الله سبحانهوتعالى، ثم الجهود الكبيرة التي بذلها مهندسو وفنيو وإداريو الشركة، لم تحدث أي انقطاعات تُذكر في الخدمة الكهربائية،التي قدمت وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة العالمية التي طبقتها الشركة في كافة مراحل موسم الحج.
وأوضح المهندس العمري، أن نجاح الخطة التشغيلية للشركة هذا العام، جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها "السعوديةللكهرباء" بعد انتهاء موسم حج العام الماضي مباشرة، وتنفيذها عدد من المشاريع الجديدة لتعزيز المنظومة الكهربائية في مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة، بأكثر من 481 مليون ريال.
وقدم خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي "السعودية للكهرباء" على الجهود الطيبة التي بذلوها ويبذلونها لخدمة ضيوفالرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وكافة مناطق المملكة.
وشدد العمري، على أن أداء دوائر نقل الطاقة كان على درجة عالية من الاستقرار، ولم تسجل طيلة أيام الحج أي أعطالرئيسية (ولله الحمد). وبيّن أن جميع مكونات المنظومة الكهربائية عكست أداء طبيعياً، مؤكداً استقرار الشبكة الكهربائية طيلةموسم الحج، والتي أظهرت حسن التصميم والتشغيل والتخطيط وحجم الاستعداد من قبل خبراء ومهندسي الشركة خلالموسم الحج.
وأوضح أن الأحمال الكهربائية لحج هذا العام بلغت في مشعر عرفات يوم الوقفة 74 ميجا وات، كما سُجل أقصى حملكهربائي في مشعر منى، حيث بلغ 126 ميجا وات، فيما بلغ الحمل الأقصى في مكة المكرمة 2999 ميجا وات.
وأكد أن "السعودية للكهرباء" ستعمل بكامل طواقمها الهندسية والفنية والإدارية، على مباشرة العمل على الاستعداداتالمكثفة لحج العام المقبل 1443هـ (بإذن الله)، فور انتهاء موسم حج هذا العام مباشرة.