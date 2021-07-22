قصة تدمير 20 مبنى وإحراق غابة كاملة بسبب حفل للكشف عن جنس المولود 

واشنطن (صدى):
تحول حفل الكشف عن جنس المولود في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إلى كارثة بعد انتهائه بتدمير 20 مبنى وإحراق غابة كاملة.
وتعود الواقعة عندما استخدم زوجان أداة نارية خلال حفل للكشف عن جنس مولودهما المرتقب، مما نتج عنه اشتعال الحرائق، حيث واجها تهما جنائية إثر دورهما في اندلاع حريق مدمر بإحدى الغابات العام الماضي، بحسب صحيفة "جارديان" البريطانية.
ويشار إلى اشتعال النيران في 20 مبنى وإحراق غابة كاملة، حيث أسفر عن مصرع أحد رجال الإطفاء، ومن الواضح أنهما تسبب في فقدان أرواح وإصابة أشخاص وتدمير منازل وحرق أراض.