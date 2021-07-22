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حتى الحمار ما سلم منه

منذ 11 ساعة
1757
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51755
منذ ساعة
ما هو هين

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
ما هو هين
ابو عمار
امحق حراسه
ابو وليد
صدى -- المراسلين الرخيصين والله بيضيعون صحيفتكم في كل مخططات بلديه الرياض مافيه ولا حي باسم حي الدخل
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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