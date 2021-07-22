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مواطنة تُمازح أضحية العيد
منذ 10 ساعات
1879
1
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 15137
منذ ساعة
نفسية .. صار .. صار
كاد المريب أن يقول خذوني
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أحدث التعليقات
ابو عمار
جزاهم الله خير وحج مقبول ان شاء الله للحاجه امينا
ابو عمار
حسبي الله عليه المجرم
ابو عمار
مريض نفسي او مدمن مخدرات
عش رجبا ترى عجبا
مشكلة العجوز تبي ترقع نفسها ماتجي
ابو عمار
امحق اطلاله . عجوز منتهي تاريخها
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